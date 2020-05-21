Собянин предупредил о скором росте смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8745bd90-9b7b-11ea-b1d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице растёт число пациентов, которые тяжело переносят коронавирус. По его словам, смертность от COVID-19 в мае вырастет по сравнению с предыдущем месяцем.

Он отметил, что такие данные подтвердит любой врач. В текущей ситуации не всегда возможно спасти всех, добавил политик.

Мы имеем дело с инфекцией долго — почти два месяца. Тяжелобольные накапливаются, врачи борются за каждого, кто-то лежит по две, три и более недель, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин отметил, что такие данные косвенно подтверждают прохождение пиковых показателей.

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.