Собянин предупредил о скором достижении рекорда по коронавирусу

Москва достигнет пиковых значений по коронавирусу уже в конце недели, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Так он объяснил введение нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели, в начале следующей недели мы достигнем пиковых значений заболевания, рекордных за всю историю пандемии, и, конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей, — сказал он.

По его словам, выходные — исключительная мера. Он отметил, что нерабочие дни и QR-коды введены с разной целью. Первые необходимы, чтобы немедленно разорвать цепочки заражения и «сгладить пики», а вторые — чтобы люди привыкали к необходимости вакцинации.

Это разные вещи абсолютно, — подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что нельзя ввести коды на неделю, это бессмысленно.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в Москве закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.