Собянин предостерёг от создания ложноотрицательных тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/13c02b8a-7bfa-11ea-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Важно не получать ложноположительные тесты на коронавирус, но важнее — не создавать ложноотрицательные. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения лаборатории НИИ скорой помощи имени Склифосовского, которая выполняет исследования на COVID-19.

Одна из мер борьбы с коронавирусом — своевременное и масштабное тестирование. Очень важно не создавать ложноположительные тесты, но ещё более важно не создавать ложноотрицательные. Иначе мы пропускаем больных, соответственно, они не садятся на карантин и создают проблемы для здоровья окружающих. Это важная работа, от того, как точно вы её делаете, во многом зависит развитие эпидемии и её купирование, — цитирует РИА Новости градоначальника.

Он рассказал, что сегодня в Москве каждый день делается около 18 тысяч тестов на коронавирус. Теперь и на базе НИИ имени Склифосовского развёрнута лаборатория, которая будет модернизироваться и дополняться новым оборудованием.

Директор учреждения Сергей Петриков добавил, что сейчас в лаборатории института выполняют около 2 тысячи тестов в день, а через полторы недели мощность будет увеличена до 4 тысяч.

Ранее мэр Москвы заявил, что все результаты тестов на коронавирус должны быть оцифрованы и объединены в одну базу данных. Градоначальник подчеркнул, что частные лаборатории, осуществляющие тестирование на COVID-19, также должны передавать данные в базу. В противном случае они будут отстранены от этой работы, сообщает РИА Новости.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.