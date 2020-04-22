Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России

https://static.news.ru/photo/db9e20c4-84a8-11ea-be5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему контроля за гражданами посредством цифровых пропусков во всех региона страны. По его словам, она поможет видеть все перемещения россиян в условиях пандемии коронавируса.

Я считаю, что её (систему цифровых пропусков) можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда, — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, такая мера чрезвычайно важна для сдерживания и самоизоляции. Мэр отметил, что в течение полутора недель столичным властям удалось наладить и автоматизировать систему пропусков.

NEWS.ru писал, что цифровые пропуска с 22 апреля проверяются в столице автоматически. Контролировать передвижение будут с помощью фотовидеокамер ПДД для тех, кто ездит на автомобиле, а также с помощью турникетов метро и валидаторов. Перед поездкой с собой рекомендуется взять паспорт или другой документ, указанный при оформлении пропуска.

Пользоваться общественным транспортом можно только при наличии карт «Тройка» или «Стрелка», социальной карты, проездного билета на месяц. Транспортная карта должна быть привязана к цифровому пропуску.