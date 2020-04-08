Общество

Собянин предложил убрать требование к безработным о двух неудачных попытках

18:15, 08 апреля 2020
Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин считает целесообразным отменить требование о двух безуспешных попытках трудоустройства для признания граждан безработными.

Необходимо убрать требование о двух безуспешных попытках трудоустройства, которые в обычное время предшествуют признанию гражданина безработным. Ходить на интервью в условиях самоизоляции — невозможно, — заявил градоначальник в своём блоге.

Мэр столицы добавил, что уже дал поручение разработать максимально технологичный и в то же время адресный порядок доплаты для безработных.

Ранее Собянин сообщил, что пособия по безработице в размере 12130 рублей и доплаты к нему в упрощённом порядке по заявлению граждан начнут выплачивать в Москве с 9 апреля, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях