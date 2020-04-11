Собянин предложил собрать все результаты тестов на COVID-19 в единую базу

https://static.news.ru/photo/f4655442-7bf2-11ea-ae2c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все результаты тестов на коронавирус должны быть оцифрованы и объединены в одну базу данных. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что частные лаборатории, осуществляющие тестирование на COVID-19, также должны передавать данные в базу. В противном случае они будут отстранены от этой работы, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько десятков столичных клиник, где есть компьютерная томография, будут перепрофилированы в амбулаторные центры для обследования пациентов с подозрением на коронавирус.

В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли 106.

В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались около 103 тысяч человек, выздоровели более 378 тысяч.