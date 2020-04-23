Собянин предложил привлечь студентов к борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/17e330a4-8627-11ea-84eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что студентов 4-го и 5-го курсов медицинских вузов следует направлять для прохождения практики в больницы, где лечат заразившихся коронавирусом.

Они ещё раз посмотрят на практике, что такое реальная медицина, наберутся знаний и, мне кажется, окажут достойную помощь в этой ситуации, — цитирует мэра «Интерфакс».

Собянин попросил премьер-министра Михаила Мишустина подготовить соответствующий приказ, адресованный министерствам здравоохранения и образования. Свою инициативу градоначальник объяснил нехваткой кадров в стационарах. При этом он добавил, что не видит смысла в переводе врачей из одного региона в другой.

Ранее NEWS.ru писал, что Собянин анонсировал открытие нового корпуса в больнице посёлка Коммунарка. Он будет рассчитан на 500 мест. Там будут проходить лечение те пациенты с коронавирусом, состояние которых признано медиками удовлетворительным.

В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли — 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 тысячи выздоровели, скончались — 325.

В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели — свыше 743 тысяч.