Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с днём рождения. Градоначальник пожелал политику «сил, крепкого здоровья и благополучия».

Поздравляю с днём рождения, Дмитрий Анатольевич! Мы много лет тесно сотрудничаем, и я всегда чувствую вашу поддержку. Спасибо за внимание к Москве. Желаю вам сил, крепкого здоровья и благополучия! — написал чиновник на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

14 сентября главе кабмина исполняется 54 года.

Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант с 90-летием. В телеграмме лидер отметил талант, актёрское мастерство и преданность артистки избранному делу и пожелал ей здоровья и бодрости духа.

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