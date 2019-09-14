Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Власти столицы разрешат пассажирам Московских центральных диаметров (МЦД) бесплатно провозить животных. Сейчас данная услуга оплачивается в размере 25% от стоимости основного билета на пригородную электричку, а льготы имеют только собаки-поводыри, сопровождающие граждан с ограниченными возможностями здоровья.

На МЦД проезд для животных будет бесплатным, при этом останутся актуальными правила провоза животных, действующие сейчас в пригородных электричках, — цитирует АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной...