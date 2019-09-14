https://static.news.ru/photo/f2f78e48-d6d6-11e9-bae7-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с днём рождения. Градоначальник пожелал политику «сил, крепкого здоровья и благополучия».
Поздравляю с днём рождения, Дмитрий Анатольевич! Мы много лет тесно сотрудничаем, и я всегда чувствую вашу поддержку. Спасибо за внимание к Москве. Желаю вам сил, крепкого здоровья и благополучия! — написал чиновник на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
14 сентября главе кабмина исполняется 54 года.
Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант с 90-летием. В телеграмме лидер отметил талант, актёрское мастерство и преданность артистки избранному делу и пожелал ей здоровья и бодрости духа.