Собянин поздравил жителей столицы с Днём города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём города. Градоначальник отметил, что российская столица многое повидала, но 2020 год «вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы».
Об этом он написал в своём блоге. День Города традиционно будет отмечаться в первые осенние выходные, 5 и 6 сентября. На фоне угрозы распространения коронавируса в столице не будут проводиться масштабные народные гулянья. При этом праздничные мероприятия пройдут в парках, районных площадках и учреждениях культуры.
Сердечно поздравляю Вас с Днем города. Нашей любимой столице исполнилось 873 года, — написал Собянин.
Мэр отметил, что пандемия коронавируса, несомненно, нарушила привычный ритм жизни москвичей. По его словам, несмотря на понимание необходимости самоизоляции, соблюдения социальной дистанции и масочного режима, горожане ощущают своё единство,
Вновь открываем для себя соучастие и доброту москвичей. И, конечно, чувствуем, как много значат для нас родные и друзья, — отметил градоначальник.
Ранее NEWS.ru писал о том, что День города в Москве не будет массовым, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, горожанам не стоит ждать фейерверков, крупных концертов и перекрытия Тверской улицы.
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