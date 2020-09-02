Собянин поздравил жителей столицы с Днём города

https://static.news.ru/photo/55a2eba6-ecf6-11ea-83ab-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём города. Градоначальник отметил, что российская столица многое повидала, но 2020 год «вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы».

Об этом он написал в своём блоге. День Города традиционно будет отмечаться в первые осенние выходные, 5 и 6 сентября. На фоне угрозы распространения коронавируса в столице не будут проводиться масштабные народные гулянья. При этом праздничные мероприятия пройдут в парках, районных площадках и учреждениях культуры.

Сердечно поздравляю Вас с Днем города. Нашей любимой столице исполнилось 873 года, — написал Собянин.

Мэр отметил, что пандемия коронавируса, несомненно, нарушила привычный ритм жизни москвичей. По его словам, несмотря на понимание необходимости самоизоляции, соблюдения социальной дистанции и масочного режима, горожане ощущают своё единство, передаёт РИА Новости.

Вновь открываем для себя соучастие и доброту москвичей. И, конечно, чувствуем, как много значат для нас родные и друзья, — отметил градоначальник.

Ранее NEWS.ru писал о том, что День города в Москве не будет массовым, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, горожанам не стоит ждать фейерверков, крупных концертов и перекрытия Тверской улицы.