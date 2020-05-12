Собянин поздравил столичных медсестёр с профессиональным праздником

https://static.news.ru/photo/5063f32e-9436-11ea-b9b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Собянин/twitter.com

Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил московских медсестёр и медбратьев с профессиональным праздником.

В своих соцсетях градоначальник пожелал представителям профессии крепкого здоровья, а также напомнил роль медсестёр годы войны, когда «хрупкие женщины на своих плечах выносили с поля боя сотни солдат», передаёт РИА Новости.

А сегодня на плечах медсестер и медбратьев держится наша медицина. Они дежурят у постели пациентов, следят за чистотой, ассистируют хирургам - делают сотни незаметных незаменимых дел, — заявил Собянин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил врачей и медработников, а также госслужащие в условиях распространения коронавируса, «головой отвечают» за гибель граждан. Президент в ходе совещания с членами правительства и руководителями администрации потребовал делать все необходимое для спасения их жизней.