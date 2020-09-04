Собянин поздравил москвичей с Днём города

https://static.news.ru/photo/09e56a7e-ef47-11ea-8909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр столицы Сергей Собянин обратился к жителям с поздравлениями в День города и признал, что 2020 год запомнится москвичам надолго.

Нашей прекрасной Москве исполнилось 873 года! От души поздравляю вас, дорогие москвичи, с праздником! Желаю крепкого здоровья, радости и счастья в семье! — написал Собянин.

Всё плохое, связанное с пандемией, пройдёт и забудется, а новые станции, больницы, школы, спортивные центры и парки, открытые в 2020 году, будут хорошо служить многим поколениям москвичей, уверен мэр.

Даже в самые сложные месяцы в городе играли свадьбы и рождались дети. Горожане делали текущие дела и строили планы на завтра, — подчеркнул он.

Мэр напомнил, какими реализованными и начатыми проектами примечателен текущий год. Это строительство новых станций метро (в 2020 году будет закончено сооружение ещё девяти), предстоящий выход на линии метро поездов нового поколения, оснащённых климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетом. Также Собянин отметил замену старых электричек и реконструкцию станций на МЦД, скорое открытие павильона «Цветоводство и озеленение» на ВДНХ. Кроме того, завершается реставрация Северного речного вокзала и благоустройство прилегающего парка, открыты новые крупные медицинские, спортивные и детские учреждения.

Нужно постараться сделать максимум для того, чтобы нынешний год не был потерян для реализации созидательных планов. Надеюсь, что у нас получилось. И 2020 год тоже оставит свой добрый след в истории Москвы, — говорится в поздравлении.

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин 5 сентября выступит на праздничном мероприятии в Москве, приуроченном ко Дню города. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, День города в столице — «очень важный день».