Собянин посоветовал продолжить администрирование «карантинных мероприятий»

https://static.news.ru/photo/6073a4c2-84b3-11ea-a900-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карантинные мероприятия в России, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), необходимо и дальше администрировать, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что необходимо и дальше администрировать карантинные мероприятия, — цитирует чиновника официальный сайт правительства мегаполиса.

Он также предложил ввести систему контроля за гражданами посредством цифровых пропусков во всех регионах. По его словам, она поможет видеть все перемещения людей в условиях вспышки заболевания.

Градоначальник уверен — такая мера чрезвычайно важна для сдерживания и самоизоляции. Мэр отметил, что в течение полутора недель столичным властям удалось наладить и автоматизировать систему пропусков.

NEWS.ru писал, что цифровые пропуска с 22 апреля проверяются в столице автоматически. Контролировать передвижение будут с помощью фотовидеокамер ПДД для тех, кто ездит на автомобиле, а также с помощью турникетов метро и валидаторов. Перед поездкой с собой рекомендуется взять паспорт или другой документ, указанный при оформлении пропуска.

Пользоваться общественным транспортом можно только при наличии карт «Тройка» или «Стрелка», социальной карты, проездного билета на месяц. Транспортная карта должна быть привязана к цифровому пропуску.