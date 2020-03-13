Мэр Сергей Собянин выразил соболезнования семье москвича, погибшего при падении дерева на припаркованный автомобиль. В столице — ураганный ветер до 25 метров в секунду.
Градоначальник заверил, что все экстренные службы готовы к стихии. Он призвал москвичей на выходить на улицу без веской необходимости.
К огромному сожалению, ураганный ветер не проходит без последствий: один человек погиб, есть пострадавшие, —
отметилСобянин.
Как писал NEWS.ru, мужчину погиб на улице 1-й Мясниковской на востоке Москвы. Девушка в Новогиреево пострадала под сорванной ветром рекламной конструкцией.
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