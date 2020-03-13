https://static.news.ru/photo/4c8856d0-6530-11ea-8dfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Сергей Собянин выразил соболезнования семье москвича, погибшего при падении дерева на припаркованный автомобиль. В столице — ураганный ветер до 25 метров в секунду.

Градоначальник заверил, что все экстренные службы готовы к стихии. Он призвал москвичей на выходить на улицу без веской необходимости.

К огромному сожалению, ураганный ветер не проходит без последствий: один человек погиб, есть пострадавшие, — отметил Собянин.

Как писал NEWS.ru, мужчину погиб на улице 1-й Мясниковской на востоке Москвы. Девушка в Новогиреево пострадала под сорванной ветром рекламной конструкцией.