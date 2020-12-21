Собянин попросил пожилых москвичей воздержаться от предновогодних хлопот

https://static.news.ru/photo/5616ff78-428c-11eb-b42f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы старшего поколения с осторожностью ходить по магазинам и рынкам во время подготовки к празднованию Нового года.

Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник порекомендовал пожилым москвичам обратиться к своим близким и друзьям, которые не входят в группу риска, и попросить их о помощи в подготовке к празднику.

Собянин также добавил, что с учётом нынешней эпидситуации большое застолье является риском для здоровья и жизни.

Москва остаётся лидером в России по уровню заболеваемости коронавирусом. За время пандемии в столице заразились 728,6 тысячи человек. Из них умерли 10,3 тысячи и около 563 тысяч выздоровели.

В целом по стране количество заболевших превышает 2,8 млн человек. Выздоровели с начала пандемии более 2,2 млн, жертвами инфекции стали 50,3 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Собянин предсказал окончание острого периода борьбы с коронавирусом в Москве через несколько месяцев. Он также признался, что сложнее не вводить ограничения, а снимать их, поскольку в этом случае возрастает его ответственность за новые случаи заболевания.