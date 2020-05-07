Собянин призвал не приходить на салют в День Победы

https://static.news.ru/photo/4a4c6d68-9049-11ea-a801-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям с столицы с призывом отказаться от посещения салюта в честь Дня Победы, чтобы избежать массового заражения коронавирусом.

Не надо приходить на салют, не надо устраивать толпу, не надо создавать ситуацию, — подчеркнул он.

При этом Собянин предупредил, что сотрудники правоохранительных органов будут строго следить с соблюдением самоизоляции.

Мэр попросил москвичей смотреть авиапарад и салют со своих балконов или по телевидению, передаёт телеканал «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин заявил, что реальное количество заражённых новым коронавирусом в столице составляет около 300 тысяч человек.

За прошедшие сутки в Москве коронавирусом заболели 6703 человека. Жертвами инфекции стали 39 пациентов. Всего в Москве за всё время было зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Излечились 9227 пациентов, умерли 905 заболевших.