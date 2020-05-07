Собянин призвал не приходить на салют в День Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям с столицы с призывом отказаться от посещения салюта в честь Дня Победы, чтобы избежать массового заражения коронавирусом.
Не надо приходить на салют, не надо устраивать толпу, не надо создавать ситуацию, — подчеркнул он.
При этом Собянин предупредил, что сотрудники правоохранительных органов будут строго следить с соблюдением самоизоляции.
Мэр попросил москвичей смотреть авиапарад и салют со своих балконов или по телевидению,
Как писал NEWS.ru, ранее Собянин заявил, что реальное количество заражённых новым коронавирусом в столице составляет около 300 тысяч человек.
За прошедшие сутки в Москве коронавирусом заболели 6703 человека. Жертвами инфекции стали 39 пациентов. Всего в Москве за всё время было зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Излечились 9227 пациентов, умерли 905 заболевших.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен