Собянин пообещал индексацию социальных льгот в Москве

В Москве будут проиндексированы социальные льготы вслед за решением федеральных властей. Наряду с этим будут приниматься меры по поддержанию уровня зарплаты бюджетников. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Что касается социальной помощи, мы, безусловно, будем поддерживать те решения, которые принимаются на федеральном уровне, индексировать свои социальные льготы, социальную помощь. Внедрять инструменты адресной помощи, а также принимать другие условия, необходимые для поддержки необходимого уровня заработной платы бюджетников, — сказал градоначальник.

Собянин также отметил, что в настоящее время уровень безработицы в Москве находится на историческом минимуме, однако существует риск её роста. Это связано с приостановкой работы предприятий, которыми владеют зарубежные компании.

Для того чтобы предотвратить увеличение числа безработных, создан кадровый центр. Он ведёт системную работу с крупными московскими предприятиями, куда можно было бы трудоустроить потерявших работу граждан. Собянин подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы у людей «была работа и достаток».

Ранее сообщалось, что мэр столицы распорядился выделить гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Для получения средств необходимо выполнение двух условий — открытие новых точек и трудоустройство сотрудников. Заявки на получение гранта власти Москвы будут принимать с 28 марта по 30 июня.