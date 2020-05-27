Москва 27 и 28 мая направит медбригады в регионы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о значительном росте пассажиропотока в городе. По его словам, начиная с 12 мая, он вырос на 1 млн человек.

Мы видим, как начали активно прибывать людей — ездить на общественном и личном транспорте. Поток в Москве вырос почти на 1 млн человек. Люди, возвращаясь на рабочие места, увеличивают общение...