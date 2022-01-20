Собянин показал Путину предполагаемое место проведения Экспо-2030

Инфраструктура столицы России готова к проведению международной выставки Экспо-2030, если Москва выиграет соответствующий конкурс. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал эфире телеканала «Россия 24» в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Он также показал главе государства место, где может пройти будущее мероприятие.

Мы не стали делать это внутри города. Во-первых, таких свободных территорий нет. Во-вторых, при проведении таких выставочных мероприятий для жителей всегда напряжение. Сделали максимально близко ко Внуково, — отметил градоначальник.

Он напомнил, что во Внуково проходит метрополитен, МЦД, туда ведёт Киевское шоссе, рядом расположен аэропорт.

То есть приближение инфраструктуры, это будет самая комфортная история, — сказал Собянин.

Он добавил, что выставка будет способствовать созданию мощного кластера рабочих мест для развития данной территории.

Собянин также поблагодарил Путина за то, что он поддержал заявку Москвы об участии в конкурсе на проведение Экспо-2030. Несмотря на большую конкуренцию, российская сторона готова побороться за победу в нём, поскольку у неё есть опыт по подготовке подобных масштабных мероприятий, в частности, Олимпиады и чемпионата мира.

Ранее Собянин рассказал Путину, как столица справляется с пандемией. По его словам, пессимистические прогнозы не сбылись, экономика Москвы справляется с вызовами.