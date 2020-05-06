Собянин похвалил москвичей за первомайскую самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/8bf2f368-8fb8-11ea-993b-fa163e074e61_660.jpgСергей СобянинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первые майские праздники могут оказать положительное влияние на снижение числа заражений коронавирусом в столице. Москвичи довольно сознательно подошли к соблюдению режима самоизоляции и социального дистанцирования, сообщил мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что поток людей на транспорте и на улицах города значительно снизился.
Конечно, есть передвижения определённые, есть люди на улицах. Но они соблюдают режим дистанции и санитарных норм, — сказал Собянин в эфире Первого канала.
Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы заявил, что столичные власти не станут смягчать режим самоизоляции после 12 мая. Однако те предприятия, которым всё же разрешат возобновить работу, будут обязаны соблюдать дополнительные санитарные нормы, предупредил он.