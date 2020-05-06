Собянин похвалил москвичей за первомайскую самоизоляцию

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Россияне из-за своего поведения не заслуживают послабления ограничений, введённых в стране в целях недопущения распространения коронавируса. Об этом заявил телеведущий и генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Ни о каком выходе на плато не может быть и речи. Плато — всё ещё мечта, — написал он в своём Telegram-канале. По словам Киселёва, если количество заразившихся коронавирусом будет...