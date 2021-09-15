Собянин подвёл итоги благоустройства Москвы в 2021 году

Мэр столицы Сергей Собянин подвёл итоги программы благоустройства Москвы в 2021 году. По его словам, в городе в этом году создали комфортную и безопасную городскую среду — благоустроили площади, парки и улицы, повысили качество проживания путём ремонта жилых домов и улучшения придомовых территорий. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра.

Как рассказал градоначальник, в 2021 году новый облик получил 21 городской объект, в том числе улицы и набережные острова Балчуг, Дмитровский переулок, соединяющий улицы Большая Дмитровка и Петровка, и другие. Также, по его словам, была обеспечена надёжная и бесперебойная работа инфраструктуры, проведены работы по поддержанию чистоты и порядка, экологическому мониторингу и охране окружающей среды.

В следующем году в городе планируется благоустроить ещё 52 общественных пространства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уровень безработицы в столице достиг рекордно низкого уровня за период пандемии, практически опустившись до докризисных значений. За полтора года было трудоустроено четверть миллиона человек. Он добавил, что этому поспособствовало рекордное количество принятых президентом Владимиром Путиным социальных инициатив по благоустройству жизни москвичей.