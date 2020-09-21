Собянин поблагодарил ВОЗ за рекомендации по COVID-19

https://static.news.ru/photo/7be73580-fc2b-11ea-8de3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин (справа) Фото: М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с главой европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге поделился опытом мегаполиса по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и выслушал рекомендации ВОЗ.

Хотел высказать слова благодарности Всемирной организации здравоохранения, которая с первых дней начала пандемии всегда информировала мировую общественность, и Россию, и Москву о тех процессах, которые происходят в разных странах, которые первыми подверглись инфицированию COVID-19, — цитирует градоначальника РИА Новости.

Чиновник отметил, что советы международного ведомства легли в основу мер, реализованных в столице РФ и помогли спасти тысячи жизней россиян, проживающих в Москве. В свою очередь Клюге отметил действия Собянина в период пандемии. По его словам, что ВОЗ продолжит активное сотрудничество с властями мегаполиса, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

ВОЗ также поблагодарила РФ за усилия в создании безопасной и эффективной вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Об этом заявил Клюге после переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прирост новых случаев COVID-19 в Москве достиг максимума за три месяца. За минувшие 24 часа в мегаполисе коронавирусная инфекция нового типа подтверждена у 915 граждан. Больше случаев заражения (1081) фиксировали в городе 22 июня, передаёт оперативный штаб столицы 21 сентября.

В общей сложности медики выявили 6196 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 регионах. Из них 1589 — без проявления клинических симптомов.