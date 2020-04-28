Собянин отметил снижение динамики инфицирования коронавирусом в Москве

https://static.news.ru/photo/b2b261ca-8967-11ea-bca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю динамика инфицирования коронавирусом в столице и в целом по стране сильно снизилась.

Об этом он сказал в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса в российских регионах, передаёт ТАСС.

Действительно мы видим по стране и по Москве за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей динамика стала намного ниже, — заявил мэр.

По его словам, динамика снизилась практически в два раза, однако сама по себе ещё сохраняется.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень летальности от коронавируса в России не превышает 1% и является одним из самых низких в мире.