18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Собянин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID в Москве

15:41, 08 февраля 2022
Собянин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID в Москве Госпитализация в московской больнице Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

За прошедшую неделю количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 15%, заявил столичный мэр Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID. При этом, по его данным, число заражений штаммом «омикрон» сократилось на 6%. Кроме того, градоначальник отметил снижение очередей в поликлиниках.

В стационарное звено поступление тяжёлых больных увеличилось на 15%, что естественно — обычно на неделю идёт сдвижка больных, которые болеют в средней и тяжёлой степени. Надеемся, что на этой неделе будет видно снижение и объёма госпитализаций, — сказал Собянин.

Он отметил, что за неделю количество официально зафиксированных случаев заражений штаммом «омикрон» снизилось на 6%. По словам мэра, на этой неделе снижение будет более существенным.

Собянин добавил, что в Москве увеличен запас коечного фонда на пять тысяч мест, при этом по-прежнему существует большая нагрузка на амбулаторное звено. В связи с этим туда направлены 1,3 тысячи работников стационаров.

По словам мэра, в поликлиниках практически отсутствуют очереди. Так, время от посещения поликлиники до получения заключения врача составляет около 40 минут, в КТ-центрах — около 2 часов. Собянин сообщил, что врач на дом к пациенту приезжает в течение 24 часов, экстренная помощь оказывается в течение 11–12 минут.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 12 902 новых случая заражения коронавирусом. За 24 часа в столице госпитализировали 1566 человек, скончались 85 жителей мегаполиса.

В целом по России за день выявили 165 643 случая заражения коронавирусом, госпитализированы 20 185 человек, выписаны 81 188 перенёсших COVID россиян. Число жертв инфекции за минувшие сутки составило 698.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео