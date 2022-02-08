Собянин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID в Москве

За прошедшую неделю количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 15%, заявил столичный мэр Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID. При этом, по его данным, число заражений штаммом «омикрон» сократилось на 6%. Кроме того, градоначальник отметил снижение очередей в поликлиниках.

В стационарное звено поступление тяжёлых больных увеличилось на 15%, что естественно — обычно на неделю идёт сдвижка больных, которые болеют в средней и тяжёлой степени. Надеемся, что на этой неделе будет видно снижение и объёма госпитализаций, — сказал Собянин.

Он отметил, что за неделю количество официально зафиксированных случаев заражений штаммом «омикрон» снизилось на 6%. По словам мэра, на этой неделе снижение будет более существенным.

Собянин добавил, что в Москве увеличен запас коечного фонда на пять тысяч мест, при этом по-прежнему существует большая нагрузка на амбулаторное звено. В связи с этим туда направлены 1,3 тысячи работников стационаров.

По словам мэра, в поликлиниках практически отсутствуют очереди. Так, время от посещения поликлиники до получения заключения врача составляет около 40 минут, в КТ-центрах — около 2 часов. Собянин сообщил, что врач на дом к пациенту приезжает в течение 24 часов, экстренная помощь оказывается в течение 11–12 минут.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 12 902 новых случая заражения коронавирусом. За 24 часа в столице госпитализировали 1566 человек, скончались 85 жителей мегаполиса.

В целом по России за день выявили 165 643 случая заражения коронавирусом, госпитализированы 20 185 человек, выписаны 81 188 перенёсших COVID россиян. Число жертв инфекции за минувшие сутки составило 698.