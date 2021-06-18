Собянин отменил режим нерабочих дней в Москве

https://static.news.ru/photo/5f6a85d6-d008-11eb-a150-96000091f725_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим нерабочих дней в Москве прекращается с 21 июня. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на сайте правительства Москвы.

Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа, — говорится в тексте.

Нерабочими в столице ранее были объявлены дни с 15 по 19 июня. При этом в распоряжении властей устанавливалось, что зарплата работникам за этот период должна быть сохранена.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Москве может быть введён новый локдаун в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк её опроверг. Однако Собянин заявил, что власти близки к введению временных, но более жёстких ограничений.