Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

https://static.news.ru/photo/988b8f4e-b16a-11ea-8f6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.

По словам градоначальника, он смягчает жёсткий режим, введённый из-за распространения коронавируса. Теперь люди опять смогут без предварительной записи получать услуги, как это было до ограничений.

Я сегодня дал поручение, с сегодняшнего дня ограничение снимем, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин добавил, что власти будут следить, чтобы в МФЦ не было толпы, соблюдалась социальная дистанция, а сотрудники имели средствами индивидуальной защиты.

Он также отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице каждую неделю значительно улучшается, даже несмотря на снятие ограничений, введённых из-за пандемии.

В мегаполисе из-за COVID-19 с 5 марта 2020 года объявили режим повышенной готовности. 29 марта граждан отправили на самоизоляцию. После чего закрылись почти все торговые точки, объекты общепита, спортивные залы, запретили гулять в парках. С середины мая мэрия постепенно начала снимать ограничения. Вернулись к работе промышленные предприятия и стройки, МФЦ. Ожила сфера услуг и торговля. С 9 июня отменили самоизоляцию и пропускной режим.

С 16 июня снова открылись летние веранды заведений общепита, музеи и выставочные залы, зоопарки, возобновляют плановый приём пациентов стоматологические клиники. Посещение музеев и выставок возможно по электронным билетам. Наряду с индивидуальными экскурсиями разрешено и проведение групповых — при численности не более пяти человек и с соблюдением социальной дистанции, писал NEWS.ru.