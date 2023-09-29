Собянин открыл второй регулярный маршрут электросудов по Москве-реке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Запущен второй регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта по Москве-реке, он будет курсировать от причала «Печатники» до пристани ЗИЛ. В открытии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, он же одним из первых прокатился на электросудне, передает РИА Новости.

Первый маршрут пользуется огромной популярностью — уже проехали почти четверть миллиона пассажиров. Я надеюсь, что этот маршрут будет не менее интересным и востребованным, — сказал градоначальник перед запуском.

Длина второго регулярного маршрута «ЗИЛ — Печатники» составляет более девяти километров. На причалах обустроена комфортная зона ожидания с диванами, есть санузел и возможность купить в поездку кофе. В зоне маршрута проживают порядка 700 тыс. человек, их количество на фоне строительства нового жилья может вырасти еще на 150 тыс. человек. Предполагается, что пассажиры смогут сэкономить до 30-40 минут.

20 июня Собянин и президент России Владимир Путин открыли первый регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке, который называется «Киевский — Сердце столицы». Тогда сразу анонсировали, что осенью он станет еще длиннее, появятся пять причалов, и конечной остановкой будет «Парк Фили».

При этом в августе произошла внештатная ситуация с электросудами. Очевидцы рассказали, что речные электрические трамваи временно перестали ходить по Москве-реке, потому что их батареи оказались незаряжены.