Собянин описал ситуацию с коронавирусом в Москве как «проблемную»

https://static.news.ru/photo/296d77b8-7b36-11ea-9d78-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице набирает обороты и становится всё более проблемной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Поэтому помимо стационаров, специализирующихся на борьбе с коронавирусом, в борьбу вступает и поликлиническая сеть, — приводит слова градоначальника ТАСС.

Столичные власти решили задействовать все клиники с компьютерной томографией для обслуживания больных COVID-19. Они будут оказывать им амбулаторную помощь и вести их в постоянном режиме, отметил мэр.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что московские больницы работают на пределе своих возможностей. Количество госпитализаций за последние дни резко выросло. По её словам, на лечении в столичных медучреждениях находятся более 6,5 тысячи больных коронавирусом. У свыше 85% госпитализированных диагноз «пневмония», писал NEWS.ru.

По состоянию на 10 апреля в общей сложности в России уже 1786 инфицированных коронавирусом, чей диагноз подтверждён официально. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 11 917 человек, скончались 94 человека, выздоровели 795.