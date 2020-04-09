Собянин описал реакцию властей Москвы на вспышку коронавируса в Ухани

https://static.news.ru/photo/bcafd74e-7af7-11ea-9ff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После вспышки коронавируса нового типа в городе Ухани было понятно, что при таком количестве авиаперевозок из КНР вирус не мог бесследно пройти в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, репортажи из Ухани, где ситуация было «запредельной», были «не для слабонервных». В связи с опасностью распространения COVID-19 властям пришлось принимать жёсткие меры.

Система была не готова к тому, чтобы отслеживать их (туристов из Китая. — NEWS.ru) до последнего человека, где они находятся, где проживают, — отметил он в интервью РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин заявил, что горожан ждут серьёзные испытания в связи с коронавирусом и к этому нужно готовиться. По его словам, пик заболеваний ещё не наступил, столица находится «скорее у подножия этого пика, даже не в середине».