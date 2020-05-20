Собянин: около тысячи тяжелобольных COVID-19 привозят в больницы за сутки

https://static.news.ru/photo/83639af8-9a81-11ea-94ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно тысяча заражённых коронавирусом, тяжело переносящих болезнь, поступают за сутки в московские больницы, заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, показатель остаётся высоким, несмотря на снижение уровня госпитализации, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр столицы сообщил, что парикмахерские и салоны красоты в Москве возобновят свою работу не скоро, поскольку без них пока никто не умирал. Он также отметил, что прогулки на улице и спорт разрешат тогда, когда новых случаев заражения в день будут десятки или сотни, а не тысячи.

За прошедшие сутки в России выявили ещё 8764 заражённых коронавирусом нового типа. Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве — 2699. В Подмосковье COVID-19 заразились 903 человека, в Санкт-Петербурге — 504. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировали 308 705 заражённых. Выздоровели 85 392 гражданина, умерли 2972. В мире общее количество случаев COVID-19 превысило 5 млн. Из них около 1,97 млн исцелились, свыше 325 тысяч скончались.