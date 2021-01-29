Собянин: более 300 тысяч человек привились от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/9704764c-6388-11eb-8a6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около полумиллиона человек решили вакцинироваться от коронавируса в столице, заявил мэр города Сергей Собянин.

На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тысяч привилось уже, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, Собянин назвал условие для следующего ослабления ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса. Он отметил, что динамика заболеваемости остаётся «хрупкой».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в первые шесть месяцев 2021 года планируется привить от коронавируса больше половины взрослого населения страны. При этом, уточнил он, медики не только готовы выполнить поставленную задачу, но и считают возможным перевыполнить её.

По данным на утро 29 января, за последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Среди регионов лидером по суточному приросту заболевших остаётся Москва — в столице зафиксировано 2799 случаев. Второе место удерживает Санкт-Петербург, где коронавирусом заболели 2284 человека. Замыкает тройку Московская область с приростом в 1044 заразившихся.