Собянин: очное обучение вернут в Москве после улучшения ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/f4f6adde-3f8d-11eb-bbcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очные занятия в образовательных учреждениях Москвы вернут после улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил мэр города Сергей Собянин во время выступления в Мосгордуме.

Он также назвал количество пациентов с COVID-19 в столичных больницах. По словам градоначальника, в настоящее время в стационарах находятся примерно 12 тысяч заражённых COVID-19. При этом чиновник отметил, что ежедневно выявляются тысячи новых случаев. Политик добавил, что власти Москвы добились серьёзных успехов в борьбе с недугом. По сравнению с весной столица живёт в условиях минимальных ограничений.

Очное обучение ничего не заменит. Поэтому при первой возможности, как только мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы, конечно, вернём нормальное очное обучение. Мы сами этого хотим, и я надеюсь, что так это и произойдёт. Посмотрим в ближайшие недели, как будет ситуация развиваться, — рассказал Собянин.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в столице выявлено свыше 5 тысяч новых случаев заражения. Кроме того, скончались 73 пациента. Всего за время пандемии в Москве заболели более 700 тысяч человек. Из них выздоровели 545,4 тысячи и более 10 тысяч умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва обладает одной из самых разветвлённых и мощных систем социальной поддержки в РФ. Она сохранится вне зависимости от экономической ситуации, заявил мэр мегаполиса Сергей Собянин. Чиновник также поблагодарил тех, кто помогает пожилым людям с доставкой продуктов и решением бытовых проблем.