Собянин оценил соблюдение предприятиями режима нерабочих дней

Столичные власти намерены оценить эффективность нерабочих дней после их завершения и надеются, что после них город вернётся к полноценной жизни. Подавляющее число предприятий в Москве соблюдают введённые ограничения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр уточнил , что в столичных организациях проходят проверки соблюдения режима нерабочих дней, нарушителям выписывают штрафы. Однако об эффективности или неэффективности этих мер можно будет говорить только по истечении первоначального срока нерабочих дней.

Мы видим, что подавляющее большинство предприятий чётко соблюдают нормы, установленные указом президента, и решения городских властей и службы Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и даёт надежду, что эти меры будут реально работать, — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что 50% россиян скептически относятся к эффективности введения нерабочих дней как меры против распространения коронавируса. Противоположного мнения придерживаются 40%. В то же время более половины респондентов (59%) сочли такую меру адекватной сложившейся эпидемиологической ситуации и необходимой (53%). Неадекватным ответом на рост заболеваемости COVID-19 длинные выходные назвали 31% опрошенных, не видят в этом необходимости 40%.