Собянин оценил соблюдение предприятиями режима нерабочих дней

Столичные власти намерены оценить эффективность нерабочих дней после их завершения и надеются, что после них город вернётся к полноценной жизни. Подавляющее число предприятий в Москве соблюдают введённые ограничения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Мэр
Мы видим, что подавляющее большинство предприятий чётко соблюдают нормы, установленные указом президента, и решения городских властей и службы Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и даёт надежду, что эти меры будут реально работать, — сказал Собянин.
Ранее сообщалось, что 50% россиян скептически относятся к эффективности введения нерабочих дней как меры против распространения коронавируса. Противоположного мнения придерживаются 40%. В то же время более половины респондентов (59%) сочли такую меру адекватной сложившейся эпидемиологической ситуации и необходимой (53%). Неадекватным ответом на рост заболеваемости COVID-19 длинные выходные назвали 31% опрошенных, не видят в этом необходимости 40%.