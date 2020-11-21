Собянин оценил работу волонтёров в период пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/751ec956-2c8d-11eb-8272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волонтёры, которые помогали нуждающимся москвичам в условиях пандемии коронавируса, создали особый «дух» в городе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом он заявил, что государство, наверное, справилось и само, однако вопрос не только в количественных показателях или организации работы.

Важен дух сам, важно, как вообще в обществе воспринимается всё, как москвичи настроены на оказание помощи друг другу, — отметил мэр в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, это «важнейшая история», так как ни один формальный работник не сможет заменить волонтёра, который пришёл на помощь по зову сердца и души.

Акция помощи москвичам старше 65 лет, гражданам с хроническими заболеваниями и другим людям, которым необходимо соблюдать домашний режим, стартовала весной. Летом, после отмены режима самоизоляции, её временно приостановили и возобновили с 28 сентября. За помощью можно обратиться на две горячие линии акции #МыВместе по номеру телефона 8 (800) 200-34-11 и комплекса соцразвития города — 8 (495) 870-45-09.

Соцработники и волонтёры покупают и доставляют лекарства, продукты и другие товары первой необходимости. Кроме того, они могут выгулять домашних животных, оформить выплаты на период самоизоляции и предоставить другие виды помощи.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что десятки тысяч российских волонтёров помогают врачам в оказании помощи заразившимся коронавирусом. В основном это учащиеся медицинских вузов.