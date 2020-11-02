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Собянин оценил масштабы тестирования на COVID-19 в Москве

14:06, 02 ноября 2020 13
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество проводимых тестов на COVID-19 в Москве растёт. Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин, число тестирований увеличилось до 100 тысяч в сутки.

Мы увеличили тестирование граждан на коронавирусную инфекцию. Сегодня значения ПЦР-тестов достигают от 80 до 100 тысяч в сутки. Ещё около 30 тысяч — ИФА-тесты, — сказал Собянин, выступая на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Градоначальник подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизируется. По его словам, ограничительные меры приносят результаты.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в стране тяжёлой. Он напомнил, что суточный прирост заболевших за последнюю неделю колебался от 15 до 18 тысяч случаев.

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