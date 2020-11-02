Собянин оценил масштабы тестирования на COVID-19 в Москве

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Российские власти продлят процедуру ускоренной регистрации лекарств ещё на год. Таким образом, она будет действовать до конца 2021 года, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

На заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом он напомнил, что в апреле был принят ряд решений по упрощению целого ряда процедур. Среди прочего нововведения касались и регистрации медицинских...