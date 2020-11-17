Собянин оценил эффективность дистанционного обучения в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b3452db8-28b6-11eb-8b89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, есть ли положительный эффект от перевода школьников на дистанционное обучение в рамках борьбы с коронавирусом.

По его словам, это эффективное средство профилактики распространения заболевания.

Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников, — пояснил он в своём блоге.

Столичный мэр выразил уверенность, что эта мера спасёт здоровье и жизнь многих граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов продлено на две недели — до 6 декабря. По его словам, число выявляемых случаев заражения коронавирусом продолжает расти. На прошлой неделе количество заболевших в столице выросло на 41 тысячу, что в полтора раза больше показателя начала октября. В то же время количество заразившихся школьников 6–11-х классов сохраняется примерно на одном уровне.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в России. За минувшие сутки в столице было выявлено 5,8 тысячи новых случаев заражения. Всего в Москве заболели более полумиллиона человек, из которых 3771 тысяча выздоровели и 7,9 тысячи скончались.

В целом по России за сутки прирост заражений составил 22,4 тысячи. Из больниц по выздоровлении выписаны 22 тысячи пациентов. Жертвами коронавируса стали 442.