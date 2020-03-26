Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве. С 26 марта до 14 апреля в столице будут закрыты все библиотеки и учреждения культурно-досугового типа, а людей старше 65 лет обяжут соблюдать режим домашней самоизоляции. Эта мера может коснуться 1,9 млн москвичей.
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Власти на время приостановят возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Эта мера распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.
Под временным запретом будет проведение любых массовых мероприятий. Что касается торговых центров, то они продолжат свою работу, однако с некоторыми ограничениями. С 26 марта в них должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги и прочие объекты отдыха и развлечений.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случае.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратится к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Трансляция по телевидению начнётся 25 марта в 15:00.
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