Собянин объяснил, почему в Москве не вводят новые ограничения

Ускорение темпов вакцинации позволяет пока избежать новых ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

По словам главы российской столицы, ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется, поскольку люди стали более ответственно подходить к соблюдению санитарных требований. Такой подход позволяет пока не вводить ограничительные меры.

Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций всё ещё очень высокое, но по крайней мере оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности, — объяснил мэр Москвы.

Собянин добавил, что ежедневно в Москве прививаются порядка 100 тысяч человек.

Всё это внушает осторожный оптимизм, однако опасность пока не ушла и сохраняются высокие риски тяжело заболеть, резюмировал мэр.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Сергей Собянин подписал указ, согласно которому летние веранды в столице будут работать без системы QR-кодов до 1 августа. Это решение призвано поддержать рестораны, туристическую отрасль в целом и москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию.