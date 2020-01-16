https://static.news.ru/photo/a8f2624e-384e-11ea-84bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о преимуществах тротуарной плитки перед асфальтом. По мнению градоначальника, она меньше вредит здоровью человека. Об этом чиновник заявил, выступая на пленарном заседании ассамблеи «Здоровая Москва», передаёт корреспондент NEWS.ru.

Асфальт, особенно в летнее время, выделяет огромное количество газов, испарений, которые прямо влияют на здоровье, — пояснил глава мегаполиса.

Он добавил, что по тротуарам, выложенным плиткой, комфортно гулять людям. За последние несколько лет число пешеходов в столице увеличилось в 2–4 раза.

Также значительное количество жителей столицы пересело на общественный транспорт. Сейчас в час пик 2/3 людей передвигаются на общественном транспорте. Эта цифра соответствует показателям европейских мегаполисов.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 по 8 января столицу упомянули более 800 тысяч раз в соцсетях Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте» и Twitter. Чаще всего геометки проставляли на празднично украшенной Тверской улице, которая была пешеходной до 6 января.