Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о преимуществах тротуарной плитки перед асфальтом. По мнению градоначальника, она меньше вредит здоровью человека. Об этом чиновник заявил, выступая на пленарном заседании ассамблеи «Здоровая Москва», передаёт корреспондент NEWS.ru.
Асфальт, особенно в летнее время, выделяет огромное количество газов, испарений, которые прямо влияют на здоровье, — пояснил глава мегаполиса.
Он добавил, что по тротуарам, выложенным плиткой, комфортно гулять людям. За последние несколько лет число пешеходов в столице увеличилось в 2–4 раза.
Также значительное количество жителей столицы пересело на общественный транспорт. Сейчас в час пик 2/3 людей передвигаются на общественном транспорте. Эта цифра соответствует показателям европейских мегаполисов.
Ранее NEWS.ru писал, что с 1 по 8 января столицу упомянули более 800 тысяч раз в соцсетях Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте» и Twitter. Чаще всего геометки проставляли на празднично украшенной Тверской улице, которая была пешеходной до 6 января.
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