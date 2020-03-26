https://static.news.ru/photo/f5fd00d8-6f32-11ea-bac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Нерабочая неделя направлена на сглаживание первой волны заболеваемости коронавирусом нового типа и снижение скорости распространения инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, при быстром скачке нарастания инфекционных заболеваний резко растёт и количество людей с плохим самочувствием, тяжело переносящих болезнь.

И естественно, чем больше в маленький промежуток времени таких людей, тем сложнее справляться с этим медицинской системе. Поэтому, конечно, нужно сделать всё, чтобы скорость распространения снижалась, — пояснил он.

Собянин отметил, что на следующей неделе жителям столицы рекомендуется не выходить на улицу, а городские власти, в свою очередь, займутся проработкой дополнительных мер для снижения числа людей в общественных местах.

Мэр считает, в эти дни необходимо приостановить работу ресторанов и кафе, а также торговых комплексов, за исключением залов, где продаются продукты питания и товары первой необходимости. Под ограничения попадают и парки, особенно в центре города.

При этом он отметил, что незапланированные выходные у многих могут вызвать желание посетить Москву.

Так вот я говорю: в этот период времени в Москве делать нечего, все увеселительные точки будут закрыты. Поэтому лучше находиться дома, — подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что по обычному графику будут работать продуктовые магазины, транспорт, аптеки, поликлиники и банки. Также выходные не коснутся сотрудников правоохранительных органов, чиновников и представителей городских служб, передаёт ТВ Центр.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин заявил, что столица РФ ещё не прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более того, мэр предположил, что городу ещё предстоит столкнуться со всё возрастающим числом заражённых.

Согласно последним данным, к 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 658 случаев заболевания. Выписаны по выздоровлении 29 человек. Вирус выявили в 55 регионах.