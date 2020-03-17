https://static.news.ru/photo/d53f06f6-6849-11ea-8a78-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин во время первого селекторного совещания рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу обсудил с регионами взаимодействие властей всех уровней по недопущению распространения инфекции.

Были подняты вопросы по созданию системы выявления, тестирования и самоизоляции, а также по выдаче больничных листов и наблюдения за гражданами из групп риска. Обсуждалась подготовка региональных медицинских учреждений, а также использование мощностей федеральных медцентров. Планируется создать единый центр для консультации медиков из регионов.

Также во время заседания Госсовета была поднята тема о средствах индивидуальной защиты, медикаментах, дезинфекционных средствах. Предлагается увеличить их производство. Планируется поставлять их в регионы совместно с тест-системами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре поручили властям регионов проверять на коронавирус всех желающих. В постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой сказано, что необходимо организовать тестирование на коронавирусную инфекцию всех, кто хочет проверить своё здоровье, даже если они не имеют симптомов заболевания или не контактировали с заболевшими.

Всего в мире коронавирусом заразились 183 тысячи человек, умерли — 7,1 тысячи, поправились — более 79 тысяч.

В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Из них 90 — граждане России, 2 — КНР, 1 — Италии. Выписаны по выздоровлении два гражданина КНР, гражданин России, гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.