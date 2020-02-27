https://static.news.ru/photo/d0e4e470-58e2-11ea-a0e8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Мэр столицы Сергей Собянин обосновал проверки китайцев в московском транспорте профилактикой коронавируса. Глава города призвал китайского посла повлиять на соотечественников, которые нарушают режим изоляции.

Для этого Сергей Собянин направил письмо послу Китая в России Чжан Ханьхуэю, в котором указал, что заботится о здоровье жителей и гостей столицы. Мэр отметил, что городские власти принимают все меры по недопущению распространения коронавируса, пишет РБК.

Граждане любых стран, которые въезжают в столицу из государств и районов, подверженных эпидемии, получают предписание в течение двух недель соблюдать режим изоляции по месту пребывания.

Начиная с 22 февраля на территории города было выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции, из них 80 человек — граждане КНР, — указано в письме.

На этом основании мэр Москвы попросил китайского посла с пониманием отнестись к вынужденным мерам и призвать соотечественников соблюдать режим изоляции. Нарушение постановления санитарного врача грозит выдворением из страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажир, прилетевший в Шанхай (КНР) из Ирана через Москву рейсами «Аэрофлота», заразился коронавирусом. Сейчас власти Китая ищут в срочном порядке всех, кто контактировал с заболевшим.