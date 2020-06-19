Собянин не ожидал такого наплыва москвичей в кафе

https://static.news.ru/photo/48ac5afc-b265-11ea-b68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что москвичи активно начали посещать летние веранды кафе и ресторанов. По его словам, места, особенно в центре города, забронированы на месяц вперёд.

Политик признался, что не ожидал такой активности горожан.

По правде говоря, я думал, что этот процесс растянется минимум на месяц, люди всё равно должны побаиваться, ситуация ещё относительно тревожная, вирус ещё функционирует в Москве, — сказал он в эфире «России 1».

Результат превысил все ожидания рестораторов, которые думали, что никто не придёт. При этом градоначальник напомнил, что посетителям заведений следует помнить о мерах безопасности.

Как писал NEWS.ru, 9 июня московские власти отменили пропускной режим. В столице начали открывать торговые центры, парикмахерские, летние веранды, парки и скверы.

Собянин пошёл на смягчение режима изоляции вскоре после обещания сохранить карантинные меры до появления вакцины — это совпало с назначением парада Победы на 24 июня, а голосования по изменению Конституции — на 1 июля. По информации Meduza, градоначальник изменил позицию после разговора с президентом Владимиром Путиным.