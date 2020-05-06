Москва не будет смягчать режим самоизоляции после 12 мая

https://static.news.ru/photo/67f53b5a-8fa5-11ea-9d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти не будут смягчать режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, граждане должны чётко соблюдать ограничения, чтобы дать возможность большому количеству предприятий работать.

Мне кажется, это решение, которое сегодня возможно в Москве, — отметил он во время видеосовещания с участием президента РФ Владимира Путина.

Собянин также сообщил, что ситуация в Москве позволяет разрешить работу всех промышленных предприятий и строек, но жёсткие ограничения для сферы услуг продолжат действовать. Мэр считает, что посещение горожанами парикмахерских и магазинов может привести к увеличению количества заражённых, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что с 28 марта в стране заработал режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, погибли свыше 257 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.