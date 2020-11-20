Собянин назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в Москве

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Ситуация с коронавирусом в Москве контролируема и управляема. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса среди старшеклассников в городе также стабилизировалась.

Собянин добавил, что необходимости закрывать детские сады в Москве из-за коронавируса сейчас нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введённые в городе из-за распространения коронавируса ограничения дают свои результаты. Среди «неприятных» мер он назвал ограничения на работу ночных клубов и ресторанов, а также переход на дистанционное обучение в школах, колледжах, техникумах и вузах.

10 ноября столичные власти ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время будут закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничена работа заведений культурного досуга и ужесточены условия проведения спортивных мероприятий, писал NEWS.ru.