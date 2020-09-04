Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/318d5798-ef4d-11ea-8906-fa163e074e61_660.jpg Доставка вакцины от коронавируса в городскую поликлинику №2 г.Москвы Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнётся ближе к концу 2020 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Такая серьёзная, массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года – начало следующего года, — сообщил градоначальник в интервью Первому каналу.

При этом, как отметил мэр, пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 начинаются в Москве уже на следующей неделе. Они будут длиться от двух до шести месяцев. Массовое производство вакцины ожидается не ранее декабря-января. Как подчеркнул Собянин, в первую очередь будут вакцинировать людей из групп риска. В частности, журналистов, которые работают «на передовой», врачей, сотрудников правоохранительных органов и занятых в сфере торговли и ЖКХ.

Первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей.

Ранее NEWS.ru писал, что третий, пострегистрационный этап испытаний вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции нового типа российские специалисты планируют завершить до конца 2022 года. Параллельно с этим на добровольной основе в России хотят привить людей из группы риска — учителей и медработников.