Собянин назвал повторную вакцинацию жизненной необходимостью

https://static.news.ru/photo/72755806-d00b-11eb-b048-96000091f725_660.jpg Фото: mossobyanin/vk.com

Людей, которые ранее прошли вакцинацию от коронавируса, необходимо прививать повторно, поскольку у них закончились антитела. Это жизненно необходимо. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас начать ревакцинацию — жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии, — отметил градоначальник.

Он пояснил, что повторная прививка будет проводиться первым компонентом вакцины. Например, если человек прививался «Спутником V», то он получит первый компонент этого препарата.

Градоначальник добавил, что сам прошёл процедуру ревакцинации, поскольку первый раз прививался ещё до начала испытаний вакцины.

Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила вакцинировать от коронавируса 60% работающих жителей столицы. В мэрии отметили, что под действие распоряжения подпадают свыше 2 млн человек. Собянин призвал москвичей понять правильно и поддержать это непростое, но необходимое решение.