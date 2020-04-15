Собянин назвал ограничения из-за COVID-19 ударом по образу жизни москвичей

https://static.news.ru/photo/1b9a4ff0-7ee5-11ea-85cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения в столице, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, стали серьёзным ударом по привычному для жителей Москвы образу жизни. С таким заявлением выступил мэр города Сергей Собянин.

По словам главы столицы, многие люди в Москве испытывают ряд трудностей, в числе которых потеря работы, снижение доходов, необходимость самоизоляции в домашних условиях, срыв сделок и не только.

Ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса, стали серьёзным ударом по привычному образу жизни практически для каждого москвича, — написал Собянин на своём сайте.

По информации на 15 апреля, в России зафиксировано 21 102 случая коронавирусной инфекции, 1470 человек выздоровели. Умерли 170 пациентов. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, ещё 11 пациентов с диагностированным коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки.

Об этом сообщает оперативный штаб. По его данным, возраст погибших — от 48 до 86 лет.