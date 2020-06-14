Собянин назвал коронавирусную инфекцию серьёзной угрозой для москвичей

https://static.news.ru/photo/d78443ba-aeec-11ea-938c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: АГН «Москва»

Коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19) остаётся серьёзной угрозой для жителей Москвы, считает мэр столицы Сергей Собянин. Чиновник призвал граждан соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Градоначальник также напомнил руководству предприятий мегаполиса о необходимости строго следовать санитарным требованиям.

Необходимо максимально избегать толчеи и необязательных контактов. А прогулки планировать так и в такое время, чтобы не подвергать себя риску. <...> Ради собственного здоровья и здоровья окружающих мы должны соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты, — написал Собянин в своём блоге.

Он отметил, что Москва готова к переходу к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня, введённых из-за пандемии COVID-19. По его словам, работу возобновят летние веранды ресторанов и кафе, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, которые предоставляют услуги гражданам и бизнесу.

Собянин отметил , что со вторника горожане смогут посетить музеи, выставки и зоопарки, а также спортивные мероприятия при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. За минувшие сутки в столице выявлено 1359 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1549 человек, 53 пациента умерли. Москва остаётся лидером по числу заразившихся и вновь выявленных случаев. Всего в городе с начала эпидемии зарегистрировано 207 264 заболевших, писал NEWS.ru.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в РФ показало минимальный прирост с 1 мая. Увеличение составило 1,6% против 1,7% днём ранее. Всего в стране заболели 537 210 человек. За последние 24 часа выписались по выздоровлении 4489 граждан. За всё время пандемии исцелились 284 539 жителей.