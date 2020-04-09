Собянин назвал «катастрофой» ситуацию с коронавирусом за рубежом

https://static.news.ru/photo/1376a2f4-7b04-11ea-a835-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Московские власти должны использовать негативный опыт других стран в борьбе с пандемией коронавируса. То, что там происходит, должно насторожить и сподвигнуть к действиям. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Самое главное, что мы увидели, самое главное — это катастрофическую ситуацию со здравоохранением. Просто катастрофическую, — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

По его словам, власти должны быть особенно внимательными к тестированию на инфекцию, своевременному разворачиванию медцентров и больниц и технической подготовке медицинской системы. Это необходимо, чтобы не допустить «шоковой истории» по примеру других стран.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин заявил, что горожан ждут серьёзные испытания в связи с коронавирусом и к этому нужно готовиться. По его словам, пик заболеваний ещё не наступил, столица находится «скорее у подножия этого пика, даже не в середине».