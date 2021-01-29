Собянин назвал долю москвичей, переболевших COVID-19 дважды

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более половины жителей столицы уже перенесли COVID-19.
Городской глава в интервью телеканалу «Россия 1»
У нас загрузка [коронавирусных] коек достигала 14 тысяч, сейчас мы ушли на отметку ниже 10 тысяч, в районе 9 тысяч коек одномоментно заполнено, — уточнил мэр.
Собянин также сообщил, что резервные госпитали в столице продолжат работу «до осенне-зимнего периода».
Мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали, — подчеркнул мэр.
За последние сутки в Москве выявили 2799 новых случаев COVID-19.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что улучшающаяся эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет вернуть к оказанию плановой медпомощи перепрофилированные под лечение коронавирусных пациентов больницы, передавал NEWS.ru.