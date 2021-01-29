Собянин назвал долю москвичей, переболевших COVID-19 дважды

https://static.news.ru/photo/f09b1e3e-6263-11eb-a5de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более половины жителей столицы уже перенесли COVID-19.

Городской глава в интервью телеканалу «Россия 1» отметил , что у 1% москвичей регистрируется повторное заражение коронавирусом. По словам Собянина, часть городских больниц, ранее принимавших исключительно пациентов с COVID-19, уже возвращается к плановому режиму работы, поскольку потребность в специализированных учреждениях сокращается.

У нас загрузка [коронавирусных] коек достигала 14 тысяч, сейчас мы ушли на отметку ниже 10 тысяч, в районе 9 тысяч коек одномоментно заполнено, — уточнил мэр.

Собянин также сообщил, что резервные госпитали в столице продолжат работу «до осенне-зимнего периода».

Мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали, — подчеркнул мэр.

За последние сутки в Москве выявили 2799 новых случаев COVID-19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что улучшающаяся эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет вернуть к оказанию плановой медпомощи перепрофилированные под лечение коронавирусных пациентов больницы, передавал NEWS.ru.